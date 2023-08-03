“إيني” و”بريتيش بتروليوم” و”سوناطراك” ترفع القوة القاهرة عن مناطق تنقيبها في ليبيا

الوطن/متابعات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استلامها إخطارًا رسمياً من شركتي “إيني الإيطالية” و”بريتش بيتروليوم البريطانية ” بشأن رفع حالة القوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف والالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لهما في منطقتي حوض غدامس(A-B) والقطعة البحرية (C).

كما أكدت المؤسسة استلامها لإخطار رسمي من شركة “سوناطراك الجزائرية” برفعها للقوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف واستكمال الالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لها (065 و 96/95 ) بمنطقة حوض غدامس، استجابةً لدعوة المؤسسة الوطنية للنفط في ديسمبر الماضي، للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز والتي تم معها توقيع اتفاقيات استكشاف ومقاسمة وإنتاج النفط والغاز في ليبيا إلى رفع القوة القاهرة المعلنة من طرفها.

وجدد مجلس إدارة المؤسسة دعوته لباقي الشركات التي لم تشرع في رفع حالة القوة القاهرة في مناطقها بضرورة استئناف أنشطتها والتزاماتها التعاقدية، مؤكداً بأن المؤسسة لن تتهاون في الحفاظ على المصالح الوطنية للدولة الليبية لتحقيق رؤيتها في استعادة ليبيا لدورها الريادي والفعال في مجال الطاقة.