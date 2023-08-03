مدير أمن طرابلس يفتتح منظومة المخالفات المرورية الموحدة

افتتح مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة اليوم الخميس منظومة المخالفات المرورية الموحدة بمكتب شؤون المرور في مقرها الجديد بالفرناج بعد توقف ناهز العشر سنوات.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس أن خليل استمع لشروح وافية من مشرف المنظومة عن آلية عملها وأعطى مثال حي لأحد المخالفات وكيف يتم التعامل معها.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أن المنظومة ستعمل على إلغاء تكدس المخالفات ووثائقها بأقسام المرور والتي يتأخر أحيانا أصحابها في الحضور لاستلامها أو التفافهم على القانون باستخراج بدل فاقد عنها، حيث أنه بحصر الوثائق المكدسة وجد أن البعض منها تجاوزت الخمس سنوات.

ودعا مدير الأمن في كلمته إلى عدم التهاون في العمل وأكد أنه يتوجب خلال 72 ساعة كحد أقصى اتخاذ الإجراء القانوني إذا لم يتقدم المواطن لإتمام المخالفة.

يذكر أن هذه المنظومة سوف تقلل من الإرباك الذي قد يقع فيه المواطن، بحيث لا يمنح بدل فاقد عن أي مستند إلا بوجود إفادة بعدم وجود مخالفة على هذا الكتيب، وهو ما يسهل وينظم إلى حد كبير عمل المخالفات وتبويبها كما أنها ستكون موحدة لجميع أقسام المرور بالمكتب وستباشر مهامها من داخل مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس وبالتالي أي مواطن تتم مخالفته ولا يتمكن من إيجاد وثائقه يمكنه اللجوء للمكتب لمعرفة مكان وجود الوثيقة الخاصة به.