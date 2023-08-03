المشير “حفتر” يتفقد مشاريع الإعمار في بنغازي

الوطن/متابعات

أجرى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير “خليفة حفتر” زيارة تفقدية إلى مواقع مشاريع الإعمار في مدينة بنغازي، منها جامعة بنغازي، والمدينة الرياضية.

وشملت الزيارة جسري الهواري وطريق المطار، وبعض المناطق السكنية التي تجري بها الصيانة، وذلك للاطلاع على أعمال الصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها.

وأثنى القائد العام على المجهودات المبذولة من قبل رئيس الحكومة الليبية الدكتور “أسامة حماد” ورئيس لجنة الاعمار والاستقرار السيد “حاتم العريبي” ودور الشركات المُنفذة لأعمال الإعمار والصيانة، وأكد على ضرورة الاستمرار على نفس وتيرة العمل.