"إمبراطورية القواعد".. أميركا تستنفر الصين وروسيا عسكريا

تملك الولايات المتحدة أكبر عدد من القواعد العسكرية الخارجية في العالم لدوافع تترواح بين حرب أوكرانيا والحرب التجارية مع الصين، وتستخدمها كورقة للردع أحياناً والهجوم أحياناً أخرى.

في المقابل، تشعر روسيا بالتهديد وتوسّع انتشارها العسكري خارج حدودها مع تزايد خطر توسع رقعة النزاع في أوكرانيا وتدخّل أطراف إضافية فيه.

أما الصين، فتعمل على زيادة نفوذها العسكري في تحدّ للهيمنة الأميركية.

هل تنجح روسيا والصين في تحدي تطويق أميركا لهما بالقواعد العسكرية؟ وهل تنفجر هذه القنابل الموقوتة في حرب عالمية؟

هل العالم اليوم أمام حرب قواعد عابرة للقارات؟

أعادت الحرب في أوكرانيا إلى الواجهة القواعد العسكرية خارج حدود الدول مع تزايد خطر توسع رقعة النزاع وتدخل أطراف إضافية فيه، وذلك رغم أن العدد الإجمالي للقواعد العسكرية في الخارج انخفاض بشكل عام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

أميركا أكبر مشغّل للقواعد العسكرية

في المقابل، تتركز القواعد الحصرية للقوات الأميركية في غرب أوروبا، ويتوزع الثقل الأساسي في ثلاث دول:

وهناك قاعدتان بحريتان أخريان في إسبانيا وواحدة في البرتغال، وأخرى في جزيرة كريت اليونانية.

الحاجة إلى قواعد عسكرية في الخارج لا تنبع من الرغبة في شن أعمال عدوانية ضد دول أخرى، إنما من ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد وحماية مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية. هكذا تسوّغ الولايات المتحدة وجود المئات من قواعدها ومنشآتها العسكرية في جميع أنحاء العالم تقريبا.

روسيا توسع انتشار قواعدها العسكرية وتتحدى الناتو

في المقابل، تجد روسيا نفسها، مع تنامي الأخطار والتحديات، أمام تغيير محتم في عقيدتها الدفاعية واستراتيجية الأمن القومي، لتعزيز قواعدها وراء حدودها الوطنية.

فلم يتبقّ لروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، سوى قواعد عسكرية في أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وترانسنيستريا بمولدوفا وطاجيكستان وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جورجيا وأوكرانيا في شبه جزيرة القرم.

إضافة إلى قاعدتين في سوريا، جوية في حميميم، وبحرية في طرطوس.

وقد وافق السودان على استضافة قاعدة بحرية روسية في بورتسودان، بما يسهّل تحركاتها المباشرة في شمال غربي المحيط الهندي ومدخل البحر الأحمر.

لكن حتى الآن، تعد سوريا الدولة الوحيدة خارج الفضاء السوفييتي التي فيها منشآت عسكرية روسية.

وهي غير كافية، مقارنة بالانتشار العسكري الأميركي الواسع خارج حدود البلاد.

لذلك، تحدثت تقارير، في السنوات الأخيرة، عن احتمال إنشاء قواعد عسكرية روسية في بلدان أخرى مثل ليبيا والصومال واليمن وجمهورية إفريقيا الوسطى وموزمبيق، مع عدم استبعاد إمكانية استعادة القواعد العسكرية في فيتنام وكوبا.

أميركا تنشر قواعد عسكرية في الهندي والهادئ

ساحة أخرى كانت بدورها مسرحا لعرض العضلات العسكرية. لكن هذه المرة في المحيطين الهندي والهادئ حيث تعزز الولايات المتحدة قوس انتشارها العسكري حول الصين، في تحد واضح للدولة الوحيدة التي لديها الإرادة المتزايدة لإعادة تشكيل منطقتها والنظام الدولي بالشكل الذي يناسبها، على حد تعبير وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن نفسه.

أميركا تسلّح قواعدها بأحدث الأسلحة

الصين تبني قواعد عسكرية في وجه أميركا

هل تنفجر القواعد العسكرية في حرب عالمية؟

تجاوزت تكلفة انتشار القوات الأميركية في العالم 6 تريليونات دولار حتى نهاية 2020.

ورغم أن هذه القواعد تعتبر مبدأ أساسيا في استراتيجية الأمن القومي الأميركي، تحدثت مجلة “فورين بوليسي” عن حركة متنامية تجادل بأن هذه القواعد جرّت أميركا إلى صراعات متهورة، ودفعت صناع القرار إلى ردود عسكرية غير متوقعة بدلا من ردود فعل دبلوماسية، واستفزاز الأعداء بدلاً من ردعهم.