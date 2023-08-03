المشير حفتر يتفقد مواقع مشاريع الإعمار في بنغازي

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تفقد القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، مواقع مشاريع الإعمار في بنغازي، رفقة رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد.

وزار المشير حفتر، مواقع جامعة بنغازي، والمدينة الرياضية، وجسري الهواري وطريق المطار، وبعض المناطق السكنية التي تجري بها الصيانة.

وقال، مكتب القيادة العامة للقوات المسلحة، إن الزيارة تأتي للاطلاع على أعمال الصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها في بنغازي.

وأضاف المكتب، أن حفتر أثنى على المجهودات المبذولة من قبل رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، ورئيس لجنة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، ودور الشركات المنفذة لأعمال الإعمار والصيانة. وقال إن حفتر أكد على ضرورة الاستمرار على نفس وتيرة العمل.