المرعاش: وجود الميليشيات في طرابلس يجعل مؤسسة القضاء عاجزة عن الاطلاع بمسؤولياتها

ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش، إن مؤسسة القضاء الليبية سبق أن تعرضت للضغوط والتهديد من بعض الميليشيات المسلحة منذ عام 2011، لكنها بفضل الشخصيات التي كانت تقودها، تمكنت من المحافظة على كيانها المحايد.

المرعاش أوضح في تصريحات خاصة لموقع “السياق”أن قيادات مؤسسة القضاء حافظت على حيادها، من دون أن تكون رهن طرف سياسي معين، ما أعاد لها بعض الاحترام، لكنها ظلت مهمشة، وليس لها أي دور يذكر، رغم أن بعض فروعها من محاكم، حاولت عرقلة انتخابات ديسمبر 2019، من خلال إصدار أحكام متناقضة.

وأشار إلى أنه رغم تماسك قيادات مؤسسة القضاء ومنعهم لأطراف أخرى من تقسيمها، يبقي خطر التأثير فيها واردًا، خاصة أنها تقع في العاصمة طرابلس، حيث تسيطر الميليشيات المسلحة، ما يجعلها عرضة للابتزاز، إما بشراء ذمم بعض قياداتها، وإما بالتهديد المعنوي والجسدي لقياداتها.

وبحسب المرعاش، فإن هذا الضغط يجعلها مشلولة، وعاجزة عن الاطلاع بمسؤوليتها، ما يجعلها متورطة في محاباة طرف على آخر.

وأكد أن مؤسسة القضاء عرضة لضغوط مجلس النواب والدولة، وللابتزاز من حكومة عبد الحميد الدبيبة وميليشياتها، إضافة إلى الطموحات الشخصية السياسية لبعض قياداتها، ما يجعلها في وضع لا تحسد عليه، قد تحيد بسببه عن واجباتها القانونية أو تتخلى عنها.