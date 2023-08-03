وزير الاقتصاد يعتمد السجل الاستثماري والتجاري للشركة الليبية الإسبانية لصيانة الطائرات

اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الليبية محمد الحويج، السجل الاستثماري والتجاري للشركة الليبية الاسبانية المشتركة لصيانة الطائرات وخدمات الشحن الجوي بحضور مستشار الوزير ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية ورئيس الشركة الليبية الإسبانية المشتركة ورئيس مصلحة السجل التجاري العام والمدير العام للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد إن الاعتماد جاء تنفيذاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 266 لسنة 2023 م بشأن تنفيذ مشروع محطة “ادفكو” لصيانة الطائرات والشحن الجوي بمطار مصراته الدولي لصالح الشركة الليبية الإسبانية المشتركة والتي بلغت نسبة مساهمة شركة الخطوط الأفريقية بها 51 % وبلغت نسبة مساهمة شركة “ايه.دي.أير بزنس جروب اس ال الإسبانية 49 % من أسهم الشركة.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد إلى أن الشركة الأفريقية تتحمل تكلفة تصل إلى 150 مليون يورو سنوياً للصيانة الدورية للطائرات، مشيرة إلى أن تنفيذ مشروع محطة الصيانة يسهم في خفض التكاليف بنسبة 50 % بالإضافة الي العوائد التي تتحصل عليها الشركة من صيانة الطائرات من شركات أخرى وخاصةً أن محطة الصيانة ستكون أكبر مركز صيانة في شمال أفريقيا.

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كما يوفر المشروع فرص عمل كبيرة لا تقل عن 2000 وظيفة وبرامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية بالتعاون مع الشركات الدولية الرائدة بالمجال، لافتاً إلى أن الخطوط الجوية الأفريقية شرعت في اعتماد وجهات سفر متعددة وتسيير رحلات مباشرة من مطار معيتيقة الدولي إلى إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا ومنها إلى بريطانيا.

وأكد وزير الاقتصاد على أهمية تنفيذ مشاريع استثمارية لخدمات النقل الجوي تُسهم في تطوير الحركة التجارية وتنمية الاقتصاد الوطني، موجهاً الشركة الليبية الإسبانية المشتركة لصيانة الطائرات وخدمات الشحن الجوي البدء في تنفيذ محطات صيانة الطائرات والمساهمة في رفع مستوى خدمات الشحن الجوي بالمطارات الليبية، والتنسيق مع المؤسسات المختصة لفتح آفاق التعاون مع الشركات الدولية وخدمات الشحن الجوي بما يدعم حركة أصحاب الاعمال ونقل البضائع والخدمات.