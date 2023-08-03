“بعثة الأمم المتحدة” تختتم ورشة إصلاح وحوكمة قطاع الأمن في طرابلس

الوطن| رصد

اختتم قسم المؤسسات الأمنية، من بعثة الأمم المتحدة، ورشة عمل في طرابلس، حول إصلاح وحوكمة قطاع الأمن، كجزء من ولاية البعثة لدعم تطوير نهج متماسك ومُنسق يهدف إلى بناء مؤسسات قطاع أمني قادرة على المساهمة في السـلام والأمن المستدام تحت إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

حيث تم تدريب 15 من نُشطاء المجتمع المدني من قبل خبراء ليبيين، وبدعم من خبراء البعثة، على كيفية تعزيز العمل الجماعي و تبني المُقاربة لتمكين المشاركين من العمل معًا بشكل أفضل لإشراك الأطراف الرئيسين الفاعلين في قطاع الأمن بشكل مُتسق في القضايا المتعلقة بإصلاح قطـاع الأمن والحوكمة.