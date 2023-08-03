البعثة الأممية: اختتام ورشة عمل في طرابلس حول إصلاح وحوكمة قطاع الأمن

اختتم قسم المؤسسات الأمنية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورشة عمل في طرابلس حول إصلاح وحوكمة قطاع الأمن.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر موقع “تويتر” أن ذلك جزء من ولاية البعثة لدعم تطوير نهج مُتماسك ومُنسق يهدف إلى بناء مؤسسات قطاع أمني قادرة على المساهمة في السـلام والأمـن المستدام تحت إطار سيـادة القانـون واحتـرام حقوق الإنسان.

وأكدت البعثة الأممية تدريب 15 من نُـشطاء المجتمع المدني من قبل خبراء ليـبيين وبدعم من خبراء البعثة، على كيفية تعزيز العمل الجماعي وتبني المُقاربة لتمكين المشاركين من العمل معًا بشكل أفضل لإشراك الأطراف الرئيسين الفاعلين في قطاع الأمن بشكل مُتسق في القضايا المتعلقة بإصـلاح قطـاع الأمـن والـحوكمة.