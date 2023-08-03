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المشير خليفة حفتر يجري زيارة ميدانية إلى مواقع مشاريع الإعمار في بنغازي

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر، زيارة تفقدية إلى مواقع مشاريع الإعمار في مدينة بنغازي.

وزار المشير خليفة حفتر جامعة بنغازي، والمدينة الرياضية، وجسري الهواري وطريق المطار، وبعض المناطق السكنية التي تجري بها الصيانة، وذلك للاطلاع على أعمال الصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها.

وأثنى القائد العام، على المجهودات المبذولة من قبل رئيس الحكومة الليبية الدكتور “أسامة حماد” ورئيس لجنة الإعمار والاستقرار “حاتم العريبي” ودور الشركات المُنفذة لأعمال الإعمار والصيانة، مشدداً على ضرورة الاستمرار على نفس وتيرة العمل.

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المشير خليفة حفتر بنغازي زيارة ميدانية مواقع مشاريع الإعمار

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صحيفة الساعة 24

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