المشير خليفة حفتر يجري زيارة ميدانية إلى مواقع مشاريع الإعمار في بنغازي

أجرى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر، زيارة تفقدية إلى مواقع مشاريع الإعمار في مدينة بنغازي.

وزار المشير خليفة حفتر جامعة بنغازي، والمدينة الرياضية، وجسري الهواري وطريق المطار، وبعض المناطق السكنية التي تجري بها الصيانة، وذلك للاطلاع على أعمال الصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها.

وأثنى القائد العام، على المجهودات المبذولة من قبل رئيس الحكومة الليبية الدكتور “أسامة حماد” ورئيس لجنة الإعمار والاستقرار “حاتم العريبي” ودور الشركات المُنفذة لأعمال الإعمار والصيانة، مشدداً على ضرورة الاستمرار على نفس وتيرة العمل.