وصول شحنة أسلاك كهربائية إلى مخازن الشركة بالمنارة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول شحنات كهربائية شملت أسلاك مجدولة مختلفة الأحجام إلى مخازن الشركة بالمنارة.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن ذلك يأتي في إطار جهود الشركة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية في كافة المناطق عبر توفير الاحتياجات اللازمة للتقسيمات التابعة للشركة.

كما تم توفير ونقل معدات وخلايا جهد 11/30 ك٠ف خاصة بمحطة الحقن الهيرة وذلك لرفع كفاءة الشبكة بمدينة العزيزية وضواحيها لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.

وأشارت شركة الكهرباء إلى تواصل أعمال التجهيز الخاصة بمشروع محطة تحويل زوارة المستشفى جهد 11/30 ك . ف والذي وصل إلى نسب إنجاز متقدمة.