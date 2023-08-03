حماد: لابد من الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد

أشاد رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حماد، بجهود وزارة الداخلية وملتقاها السنوي المنعقد في مدينة البريقة.

وقال حماد، في كلمته في افتتاح الملتقى السنوي لمكونات وقيادات وزارة الداخلية بمدينة البريقة:” نثمن دور البريقة ومدن الهلال النفطي والقضاء النزيه، الذي أيد قرار فرض الحجز الإداري على الإيرادات النفطية، ونثمن جهود الوزارة في التنسيق مع القوات المسلحة بفرض الأمن بالمدن”.

وأضاف حماد:” نحيي التزام الوزارة بقرار حظر تحرك البعثات الدبلوماسية دون تصريح، مؤكدا أن وزارة الداخلية لعبت دورا كبيرا في ضبط الأمن وعصابات الجريمة والمخدرات والهجرة غير الشرعية”.

ودعا حماد، وزارة الداخلية لتكثيف تحركاتها الأمنية بنشر كاميرات مراقبة في الشوارع والميادين الحيوية لضبط المطلوبين.

وأكد حماد:” نقدر الجهود المبذولة في شتى المجلات الأمنية والشرطية بمساندة القوات المسلحة، فالأجهزة الأمنية نجحت بمساعدة القوات المسلحة في ضرب أوكار الجريمة والمخدرات وتطهير عدة أحياء في بنغازي وامساعد وغيرها”.

ولفت إلى أن على كل منتسبي وزارة الداخلية العمل بشكل تضامني وتكاملي مشترك بالتنسيق مع القوات المسلحة لضبط الأمن ومنع أي اختراقات أمنية.

ودعا رئيس الحكومة الليبية، لبذل المزيد من الجهد لزرع الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية حتى تكون الملاذ الآمن لكل مظلوم أو معتدى عليه.

وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد والمجاهرة بالأمن والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد والعباد”.