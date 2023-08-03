الدبيبة يزور الحدود الليبية الجزائرية

زار عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، الحدود الليبية الجزائرية.

وبحسب بيان حكومة الدبيبة، فإن الدبيبة اطّلع على سير الأوضاع بالمنفذ البري، على هامش انعقاد جلسة مجلس الوزراء في مدينة غدامس.

وبحث الدبيبة، رفقة وزيري الداخلية المكلف عماد الطرابلسي والخارجية نجلاء المنقوش، ووليد اللافي وزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية، مع مركز جمارك غدامس، التجهيزات لعودة افتتاح منفذ “غدامس- الدبداب” أمام المواطنين بعد فتحه أمام الحركة التجارية.

وأُغلقت المعابر الحدودية بين ليبيا والجزائر في عام 2011، وأعيد فتحها جزئيا أمام سكان المناطق الحدودية لغرض العلاج والتجارة عام 2015، قبل أن تفتح للأغراض التجارية العام الماضي.