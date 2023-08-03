الدبيبة: لن تكون هناك مرحلة انتقالية أخرى في ليبيا والطريق الوحيد هو الانتخابات

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أكد، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أنه لن تكون هناك مرحلة انتقالية أخرى في ليبيا، لافتًا إلى أن هناك طريقًا واحدًا هو الانتخابات.

وقال الدبيبة، خلال اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة في غدامس، إنه “لن تكون هنالك مرحلة انتقالية أخرى، ولا حكومات ولا ميزانيات موازية، إنه طريق واحد، وهدف واحد، ومحطة واحدة، عنوانها: الانتخابات”.

وأضاف الدبيبة، أن استمرار الاستقرار والقوانين العادلة هو الوسيلة الوحيدة من أجل تحقيق انتخابات ناجحة.

وقال، “لا للتمديد، ولن تكون هناك مرحلة انتقالية أخرى ولا حكومات موازية، ولا ميزانيات وهمية، ولم يعد أمامنا سوى طريق وهدف واحد الانتخابات وليس سواها”.

وأضاف الدبيبة، أن القوانين الغير قابلة للتنفيذ هي سبب فشل انتخابات ديسمبر 2021، وبشهادة المجتمع الدولي، ولابد من إيجاد قوانين عادلة ودون اقصاء وتهميش لأي طرف”.

وقال، “لكل الساعين وراء السلطة، امنحوا الشعب الليبي حقه في اختيار من يحكم، افتحوا له صناديق الاقتراع، لا صناديق الذخيرة”.