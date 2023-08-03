النايض: ناقشت مع المبعوث الأمريكي مسار الانتخابات الليبية

تواصل المرشح الرئاسي رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف علي النايض مع السفير والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وذكر النايض في تغريدة عبر “تويتر” أن التواصل جرى عن بعد، أمس الأربعاء، مشيرا إلى أنه تناقش مع نورلاند في كيفيّة الوصول إلى قوانين انتخابيّة قابلة للتّطبيق، بمشاركة كافّة المؤسّسات والأطراف اللّيبيّة المعنيّة، وبوساطة الأمم المتحدة، وتشكيل حكومة كفاءات لتسيير الأعمال، قادرة على إيصال البلاد إلى انتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة بأسرع وقت ممكن.

وأضاف النايض أنهما اتّفقا على أهمّيّة حياديّة الأمم المتّحدة في وساطتها، ودعم المبعوث الأممي باثيلي في تيسير المباحثات بين كافّة الأطراف المعنيّة.