شعبان هدية: أتوقع اعتقالي ولكن لا يهمني الموت في سبيل مطلب وطني

قال شعبان هدية الشهير بـ«أبو عبيدة الزاوي»، رئيس غرفة ثوار ليبيا سابقًا:” أتوقع اعتقالي أو حدوث أي شيء لي، ولكن لا يهمني حتى الموت في سبيل مطلب وطني”.

وأضاف شعبان هدية، الذي يقود حراك «انتفاضة الحسم» في الزاوية، في تصريحات متلفزة:” نحن لم نخالف قانون أو شرع، ونمارس حق طبيعي أعطاه الله لنا، تم القبض على بعض النشطاء التابعين لحراك 27 يوليو، لإرهاب الناس”.

ولفت إلى أن هذه الاعتقالات وقعت في طرابلس ومطار مصراتة، ولم تقع في مدينة الزاوية.

وأكد أن هذا الترهيب السياسي والمصادرة لحرية الشعوب، جريمة كبرى في حق الناس التي تطالب بحق شرعي وقانوني ضد الفساد الذي على مرأى ومسمع الجميع.

وتابع:” من نفذوا الاعتقالات ارتكبوا جرمًا كبيرًا في حق الليبيين، ونطالب كل الجهات الحقوقية أن تنظر في هذا الأمر”.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية في الزاوية لا تمانع الحراك، فهو سلمي لا يوجد به أي مظاهر للسلاح أو رغبة في إثارة الفوضى.