الدبيبة يدلي بتصريحات مثيرة حول المرحلة الانتقالية والقوة القاهرة

أكد رئيس حكومة الوحدة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أن “ليبيا لن تكون بها مرحلة انتقالية أخرى ولا حكومات موازية ولا ميزانيات وهمية”.

وقال الدبيبة، خلال كلمته في الاجتماع العادي السادس بمدينة غدامس، نقلته صفحة “حكومتنا” على “فيسبوك”، إن “ليبيا تعيش حاليا مرحلة مختلفة وهي مرحلة الاستقرار وعنوانها عودة الحياة”.

وأكد أن “هناك محطة واحدة ستكون عنوانها الانتخابات، ونحن مستمرون في مهمتنا حتى هذا الهدف المنشود”، معتبرا أن الاستقرار هو الوسيلة الوحيدة من أجل انتخابات ناجحة.

وتابع الدبيبة: “القوة القاهرة التي أفشلت الانتخابات هي القوانين، وذلك باعتراف القوى الدولية”، داعيا إلى “وجود قوانين قابلة للتنفيذ وغير مفصلة لتمكين طرف بعينه”.