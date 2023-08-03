خسر ٢٥ كيلوغراماً.. نقل هانيبال القذافي بشكل طارئ الى المستشفى مجددًا

أفادت قناة الجديد اللبنانية، بأن المعتقل السياسي هانيبال القذافي قد تعرض لوعكة صحية مساء امس وتمّ نقله بشكل طارئ الى المستشفى حيث تلقى الاسعافات اللازمة .

وتبيّن في الفحص الطبي بأن معدل السكر في جسمه وضغط الدم وطرقات قلبه كلها تحت معدلاتها الطبيعية وغير مستقرة ويعاني من نقص شديد في المعادن.

وقد اعلمه الأطباء المشرفون عليه بوجوب تناوله الطعام لكون وضعه الصحي وصل لمرحلة لا تحتمل عدم التغذية الا انه رفض ذلك.

وفي المعلومات الصحية ان القذافي خسر ٢٥ كيلوغراماً منذ بدئه الاضراب عن الطعام والمستمر فيه حتى اللحظة .