الدبيبة يزور معبر غدامس-الدبداب الحدودي البري مع الجزائر

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زار رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، الحدود الليبية الجزائرية، منفذ غدامس-الدبداب الحدودي البري مع الجزائر.

ورافق الدبيبة، وزيري الداخلية والخارجية، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء والاتصال والشؤون السياسية.

وقال مكتب رئيس حكومة الوحدة، إن الدبيبة اطّلع على سير الأوضاع بالمنفذ البري، على هامش انعقاد جلسة مجلس الوزراء في غدامس.

وأضاف، أن الدبيبة بحث مع مركز جمارك غدامس، التجهيزات لعودة افتتاح المنفذ أمام المواطنين بعد فتحه أمام الحركة التجارية.

وأُغلقت المعابر الحدودية بين ليبيا والجزائر في عام 2011، وأعيد فتحها جزئيا أمام سكان المناطق الحدودية لغرض العلاج والتجارة عام 2015، قبل أن تفتح للأغراض التجارية العام الماضي.