30 مهاجرا جديدا يدخلون الأراضي الليبية اليوم الخميس

أعلن جهاز حرس الحدود تكثيف الدوريات الأمنية على الحدود الليبية التونسية، وذلك بعد تزايد أعداد المهاجرين الذين يحاولون دخول ليبيا من تونس.

وقال فتحي الصيد، معاون رئيس القاطع الحدودي – العسة، إن كافة قوات الجهاز مستنفرة على الحدود الليبية التونسية، وأنها أنشأت 9 تمركزات ثابتة على الحدود وسيرت دوريات أخرى متحركة على مدار 24 ساعة بين هذه النقاط.

وأضاف الصيد في تصريح للأحرار، أنهم لاحظوا ارتفاعا في حركة الهجرة على الخط الحدودي خلال الشهرين الماضيين وبالأخص آخر أسبوعين، وفق قوله.

وأضاف المتحدث باسم اللواء تسعة عشر حرس الحدود علي والي، أن نحو 200 مهاجر يحاولون الدخول من تونس إلى الأراضي الليبية بشكل يومي، مشيرا إلى صد محاولة دخول 30 مهاجرا صباح اليوم الخميس.

وأوضح والي أن اللواء يتعرض لضغوطات كبيرة في العمل لكثرة عدد المهاجرين و طول الحدود التي يدخلون منها والمقدرة بنحو 150 كيلو مترا، مشيرا إلى أنهم يقدمون المساعدات الإنسانية والغذاء للأطفال والنساء والحالات الحرجة من مخصصاتهم اليومية.

وطالب والي بضرورة التعاون بين البلدين لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتوفير حلول مناسبة للمهاجرين الذين يحاولون دخول ليبيا من تونس.

وتطالب أجهزة حرس الحدود الحكومة بمزيد من الدعم اللوجستي، وعلى رأسه دراجات الدفع الرباعي بغرض الوصول إلى المناطق الصحراوية الصعبة.

المصدر: تصريحات

