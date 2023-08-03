حكومة الوحدة تبحث فتح منفذ غدامس للمواطنين

زار رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة أمس الخميس، الحدود الليبية الجزائرية، وأطلع على سير الأوضاع بالمنفذ البري، على هامش انعقاد جلسة مجلس الوزراء في مدينة غدامس.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن دبيبة، بحث رفقة وزيري الداخلية والخارجية، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء والاتصال والشؤون السياسية، مع مركز جمارك غدامس، التجهيزات لعودة افتتاح منفذ غدامس – الدبداب أمام المواطنين بعد فتحه أمام الحركة التجارية.

وأُغلقت المعابر الحدودية بين ليبيا والجزائر في عام 2011، وأعيد فتحها جزئيا أمام سكان المناطق الحدودية لغرض العلاج والتجارة عام 2015، قبل أن تفتح للأغراض التجارية العام الماضي.

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