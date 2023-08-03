النائب العام يطالب القضاء اللبناني بإخلاء سبيل هانيبال القذافي بسرعة

قدم النائب العام الليبي المستشار “الصديق أحمد الصور” مذكرة للقضاء اللبناني يُطالب فيها بسرعة إخلاء سبيل “هانيبال معمر القذافي”، وتسليمه إلى موطنه ليبيا أو بلاد اللجوء.

يشار إلى أن ملف نجل القذافي الذي يحظى باهتمام ومتابعة الليبيين، عاد إلى الواجهة، منذ أن أعلن في الثالث من حزيران الماضي دخوله في إضراب عن الطعام، تنديدا باستمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 8 سنوات.

وتراجعت حالته الصحّية عقب أسابيع من دخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما يعتبره “توقيفا تعسفيا وسياسيا”، وتنديدا بالمماطلة في حسم قضيته ولتعرّضه للظلم، على خلفية اتهامه بالتورط في خطف رجل الدين الشيعي موسى الصدر عام 1978 في العاصمة طرابلس.

تدهور صحته في المعتقل

والاربعاء، أفادت قناة الجديد اللبنانية، بأن المعتقل السياسي هانيبال القذافي قد تعرض لوعكة صحية وتمّ نقله بشكل طارئ الى المستشفى حيث تلقى الاسعافات اللازمة .

وتبيّن في الفحص الطبي بأن معدل السكر في جسمه وضغط الدم وطرقات قلبه كلها تحت معدلاتها الطبيعية وغير مستقرة ويعاني من نقص شديد في المعادن.

وقد اعلمه الأطباء المشرفون عليه بوجوب تناوله الطعام لكون وضعه الصحي وصل لمرحلة لا تحتمل عدم التغذية الا انه رفض ذلك.

وفي المعلومات الصحية ان القذافي خسر ٢٥ كيلوغراماً منذ بدئه الاضراب عن الطعام والمستمر فيه حتى اللحظة .