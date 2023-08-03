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امن طرابلس يكشف حقيقة ضبط سيدة تقوم بتنظيم حفلات غير اخلاقية

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

فند مكتب العلاقات العامة بمديرية امن طرابلس، اليوم الخميس خبر كاذب متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول ضبط واحضار سيدة تقيم بحي الاندلس تقوم بتنظيم واقامة حفلات غير اخلاقية .

وقالت مديرية أمن طرابلس في تعميم صحفي، :”تابعنا باهتمام ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي و التي قامت بنشر صورة ورقة على اساس انها رسالة غير معنونة و لا تحمل أي رقم اشاري او حتى توقيع فقط ختم مديرية امن طرابلس ” مزور” و موجهة لبعض الاجهزة الامنية التي تتبع المديرية منها رئيس شرطة الاداب العامة وهذا المسمى ليس موجود ضمن هيكلية المديرية” .

وعليه يؤكد مكتب العلاقات العامة عدم مصدقية ما نشر وان سياق التكليف بالمهام داخل المديرية ليس بهذه الطريقة.

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