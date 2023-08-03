امن طرابلس يكشف حقيقة ضبط سيدة تقوم بتنظيم حفلات غير اخلاقية

فند مكتب العلاقات العامة بمديرية امن طرابلس، اليوم الخميس خبر كاذب متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول ضبط واحضار سيدة تقيم بحي الاندلس تقوم بتنظيم واقامة حفلات غير اخلاقية .

وقالت مديرية أمن طرابلس في تعميم صحفي، :”تابعنا باهتمام ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي و التي قامت بنشر صورة ورقة على اساس انها رسالة غير معنونة و لا تحمل أي رقم اشاري او حتى توقيع فقط ختم مديرية امن طرابلس ” مزور” و موجهة لبعض الاجهزة الامنية التي تتبع المديرية منها رئيس شرطة الاداب العامة وهذا المسمى ليس موجود ضمن هيكلية المديرية” .

وعليه يؤكد مكتب العلاقات العامة عدم مصدقية ما نشر وان سياق التكليف بالمهام داخل المديرية ليس بهذه الطريقة.