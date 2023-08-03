مدير امن طرابلس يفتتح منظومة متوقفه منذ 2011

أفتتح مدير امن طرابلس اللواء خليل وهيبة، الخميس منظومة المخالفات المرورية الموحدة بمكتب شؤون المرور.

وبعد توقف ناهز العشر سنوات مدير امن طرابلس اللواء خليل وهيبة يقوم بافتتاح منظومة المخالفات المرورية الموحدة بمكتب شؤون المرورفي مقرها الجديد بالفرناج ، هذا و قد استمع لشروح وافية من مشرف المنظومة عن الية عملها و قام بإعطاء مثال حي لاحد المخالفات و كيف يتم التعامل معها ، سوف تقوم هذه المنظومة بالغاء تكدس المخالفات ووثائقها باقسام المرور و التي يتاخر تارة اصحابها في الحضور لاستلامها او التفافهم على القانون باستخراج بدل فاقد عنها ، حيث بحصر الوثائق المكدسة وجد ان البعض منها تجاوزت الخمس سنوات .

هذا و قد دعا السيد مدير الامن في كلمته ان بعد افتتاح هذه المنظومة عدم التهاون في العمل و ان على المواطنين خلال 72 ساعة كحد اقصى اذا لم يتقدم لاتمام المخالفة اتخاذ الاجراء القانوني بشانه.

يذكر أن هذه المنظومة سوف تقلل من الارباك الذي قد يقع فيه المواطن ، بحيث لا يمنح بدل فاقد عن اي مستند إلا بوجود أفادة بعدم وجود مخالفة على هذا الكتيب، هذا الأمر سوف يسهل وينظم لحد كبير عمل المخالفات و تبويبها.

و ستكون موحدة لجميع اقسام المرور بالمكتب و ستباشر مهامها من داخل مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس و بتالي اي مواطن تتم مخالفته و لا يتمكن من إيجاد وثائقه يمكنه اللجؤ للمكتب لمعرفة مكان وجود الوثيقة الخاصة به.