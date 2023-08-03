الرئيس النيجيري يرسل وفدا إلى ليبيا بشأن انقلاب النيجر

سبوتنيك – أرسل الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، يوم الخميس، وفدًا إلى ليبيا والجزائر لبحث أزمة النيجر وضمان تحقيق حلاً نهائيًا وسلميًا للأوضاع في البلاد بعد الانقلاب الأخير.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس يوم الخميس عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا): “قام الرئيس بإرسال وفد منفصل بقيادة السفير باباغانا كينجيبي للتفاوض مع قادة ليبيا والجزائر بشأن أزمة النيجر. وأثناء توجيه توجيهات للوفدين، شدد الرئيس تينوبو على ضرورة التفاعل بشكل قوي مع جميع الأطراف ذات العلاقة بهدف بذل جهد يكفي لتحقيق تسوية نهائية وسلمية للأوضاع في النيجر، من أجل تعزيز السلام وتعزيز التنمية في القارة الإفريقية”.

وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلن مكتب الرئيس أن وفدًا آخر، بقيادة الجنرال عبد السلامي أبوبكر، الرئيس السابق لنيجيريا، تم إرساله إلى النيجر للتفاوض مع السلطات الجديدة التي نشأت جراء الانقلاب.

وأكد تينوبو، الذي يترأس أيضًا الهيئة الرئاسية لقادة دول وحكومات منطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، على أهمية أن يعمل الوفدان من أجل تحقيق السلام وتعزيز مبادئ الديمقراطية في المنطقة، دون الانجرار إلى مواقف سياسية متشددة من قبل دول أخرى.