ذروة الكتلة الساخنة اليوم.. تعرف على طقس ليبيا والبحر.. وأجواء الاسبوع القادم

أشارت تقارير متخصصة لخبراء الارصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا، أن كتلة هوائية معتدلة قادمة من غرب المتوسط وتؤثر على شمال ليبيا مع تكاثر للسحب على شمال غرب البلاد.

وبحسب التقارير تكون ذروة الكتلة الهوائية الساخنة اليوم الجمعة، فيما تبلغ درجات الحرارة بين 36-40 وتتجاوز هده الارقام بالمناطق الداخلية.

فيما تكون حالة البحر اليوم الجمعة جيد جداً وملائم للسباحة.

ووفقا للتقارير مع ساعات الصباح الاولى من يوم السبت ستصل كتلة هوائية باردة كأول نزول مباشر من اوروبا الغربية من اشهر مع رياح منعشة قوية وانخفاض كبير للحرارة خصوصاً الليل وساعات الصباح الاولى قد تصل 15°.

وأضافت التقارير أن تكاثر للسحب قد تتهاطل بعض الزخات الخفيفة والمتفرقة والعنصر الابرز هو الضباب ليلا.

طقس الاسبوع القادم

ووفقا للتقارير، الأجواء المتوقعة بداية الأسبوع القادم تكون اشبة بالخريفية من حيث هبوب تيارات شمالية منعشة تلطف الأجواء وتكاثف للسحب قد تعطي زخات عابرة، وتستمر هكذا أجواء لباقي الأسبوع القادم.

تحذير

وحذرت التقارير من أن حالة البحر من نهار السبت يكون مضطرب بعض الشيء وذلك بسبب تغير الرياح من قطاع شمال إلى شمال غرب ما يعمل في اضطراب البحر على طول الساحل، حيث سيكون البحر هائج جداً ومضطرب طيلة الاسبوع القادم. والله اعلم.