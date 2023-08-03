الصداقة الليبي يتفق مع مدرب جديد.. ويؤجل الإعلان

أكدت مصادر داخل نادي الصداقة الليبي، الخميس، أنه قد تم الاتفاق مع ناصر الحضيري للإشراف الفني على الفريق.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لموقع كووورة، أنه من المقرر أن يتولى أيوب الحاسي تدريب حراس المرمى بالصداقة.

وأفادت المصادر بأن توقيع عقد الحضيري والحاسي مع الصداقة بشكل نهائي سيكون يوم السبت المقبل.

ويمتلك الحضيري خبرة تدريبية واسعة، حيث سبق وأن أشرف على تدريب الهلال والنصر والتحدي والأهلي بنغازي والتعاون.

وكانت للحضيري تجربة ناجحة كمساعد لمدرب منتخب ليبيا عام 2014، حقق حينها فرسان المتوسط كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

ولم يعلن نادي الصداقة حتى هذه اللحظة اي صفقة في الميركاتو الجديد، في الوقت الذي يسعى فيه للظهور بشكل مميز خلال الموسم الجديد والمنافسة على مقعد مؤهل لمراكز متقدمة في الدوري الليبي الممتاز.