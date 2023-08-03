الأخضر الليبي يعلن عن مدربه ويجدد لعدد من اللاعبين

أعلنت إدارة نادي الأخضر الليبي، الخميس، التعاقد بشكل رسمي مع المدرب التونسي أنيس الباز.

وقال الأخضر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “أنيس الباز قائدا للكتيبة الخضراوية للموسم المقبل”.

وسبق لأنيس الباز، تدريب أندية ليبية مثل الهلال والتعاون والأهلي بنغازي، كما حقق نتائج إيجابية مع الصداقة في الموسم الماضي، بحسب كوووورة.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة نادي الأخضر، تجديد عقد حارس المرمى، مفتاح الدرسي.

كما جرى تجديد عقود المدافع علاء الفوني واللاعب أنس الورفلي.

وتعاقد الأخضر مع المهاجم أمجد بن عبدي قادما من دارنس، وكذلك ثنائي حراسة المرمى جمال سلطان وعبد الرحمن الجغمني.