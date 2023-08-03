النصر الليبي يعلن تجديد تعاقده لصخرة دفاعه

جدد المدافع الدولي صلاح فكرون بشكل رسمي تعاقده مع فريق النصر، ليكتب فصلا جديدا في مسيرته مع النادي.

وأعلن النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”، “صخرة دفاع الفحامة صلاح فكرون يجدد العهد”.

وتألق فكرون مع فريق النصر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وكان دائما عنصرا أساسيا في تشكيل الفريق.

ويسعى النصر إلى تعويض نتائج الموسم الماضي حين أخفق في الحصول على مكان في البطولات الإفريقية.

وتعاقدت إدارة الفحامة مع عدد من اللاعبين لتعزيز صفوف فريق الكرة بالنادي، على غرار: محمود الشلوي ومحمد الشتيوي ونصر الدين التاورغي والتونسي محمد الجويني، كما جدد عقد قائد الفريق علي سلامة.