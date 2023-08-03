مترشح رئاسي يتحدث عن قضية هانيبال القذافي وينتقد ازدراء قاضي لبناني لليبيا والليبيين

قال المترشح الرئاسي الليبي أسعد زهيو، أن القاضي اللبناني حسن الشامي تحدث في قضية هانيبال القذافي بازدراء لليبيا والليبيين .

وأضاف زهيو في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان الشامي تحدث كأنه رجل عصابة يمارس الخطف والابتزاز والاستفزاز عندما تهكم على بيانات القوى الاجتماعية والسياسية والرسمية في ليبيا بقوله انهم لا يستطيعون فعل شيء.

نص منشور المترشح الرئاسي أسعد زهيو :

.. الشعور بالقهر ..

اؤكد لكم ان الشعور بالقهر والامتعاض والحسرة سينتابك اذا استمعت لمقابلة القاضي حسن الشامي مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر، وهو يتحدث عن قضية هانيبال القذافي بازدراء لليبيا والليبيين دون اي تمييز سبتمبر او فبراير، مسؤول او مواطن عادي.

اسلوب مستفز لابعد الحدود، وخطاب غير مسؤول من رجل كان ينبغي ان يكون مسؤولا، تبنى خطاب لا علاقة له بأصل مهنته وهي القضاء، وتحدث وكانه رجل عصابة يمارس الخطف والابتزاز والاستفزاز عندما يتهكم على بيانات القوى الاجتماعية والسياسية والرسمية في ليبيا بقوله انهم لا يستطيعون فعل شيء.

يعاكس الحقيقة عندما يصر على تورط #هانيبال_القذافي في قضية اخفاء الصدر وهو عمره عامان انذاك وورط نفسه ان قال جلسة مع هانيبال في الاعتقال ستة ساعات ولا نعلم ماذا كان فحوى هذا اللقاء وهو ليس مخول بالقضية وهل كان هناك تهديد وابتزاز لسجين لا يملك قدرة الدفاع عن نفسه.

يمارس سياسة التحريض المباشر على سجين دون تهمة، بتحميله مسؤولية كل البيانات التي تصدر، ويعتبر ان هذا غير موجود حتى في سجون اوروبا وان هانيبال يُعبر من داخل السجن عن مواقف سياسية وهذا مرفوض حسب زعمه، وهو تحريض مباشر ضد الرجل، ينبغي ان يتحمل مسؤوليته.

ويعتبر ان من يتحججون بانه كان بعمر العامان جهلة وانه يعاقب على ما ارتكبه وهو كبير ولا اعرف ما علاقة القضاء اللبناني بذلك.

الحقيقة تقال ان قضية احتجاز هانيبال معمر القذافى كل هذه السنوات هي وصمة عار على جبين كل ليبي بغض النظر عن انتمائه او توجهه السياسي، وان الاستمرار في احتجازه هو عدم احترام لليبيا والليبيين قبل حتى سلطاتهم المتعددة والتي لا تستطيع فعل شيء امام هذا الاستهزاء والاستهانة بهم.

المترشح الرئاسي أسعد زهيو