الدبيبة: أقدر وأدعم كل الفنانين الليبيين

استقبل عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مساء الأربعاء، عددا من الفنانين الليبيين، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومته، ووكيلي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

واستمع الدبيبة، خلال اللقاء، لعدد من الفنانين الذين أكدوا دعمهم لجهود الحكومة وعودة الحياة لأغلب المجالات، متمنين أن يتم التركيز على المسرح ودعم الهيئة العامة للسينما والمسرح لتتمكن من تنفيذ خطتها.

وفي كلمة للفنان “يوسف الغرياني”، أكد خلالها ضرورة الاهتمام بمن أفنوا عمرهم في دعم الحركة المسرحية والثقافية في ليبيا، والمساهمة في دعمهم لتقديم برامج ومشروعات تساهم في ثراء الحركة الثقافية والفنية في ليبيا.

وأكد الدبيبة، تقديره ودعمه لكل الفنانين الليبيين في كل المجالات، وأصدر تعليماته بضرورة تسوية أوضاعهم كافة ودعم كل المقترحات المقدمة من الهيئة، وفقا لبيان حكومته.