وزيرة الخارجية ترفض مصافحة أهالي غدامس باليد

رصدت عدسات الكاميرات رفض وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مصافحة أهالي غدامس باليد .

وأنتقدت وسائل اعلام محلية ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفض الوزيرة نجلاء المنقوش، مصافحة أهالي غدامس باليد حيث اكتفت بالتلويح لهم، في حين رصدت صور من مناسبات أخرى مصافحة المنقوش لشخصيات دولية بحرارة.

وفي السياق، قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة برفقة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بزيارة الحدود الليبية الجزائرية، واطّلع على سير الأوضاع بالمنفذ البري، على هامش انعقاد جلسة مجلس الوزراء بحكومته، في مدينة غدامس.

وبحث الدبيبة مع مركز جمارك غدامس، التجهيزات لعودة افتتاح منفذ الدبداب أمام المواطنين بعد فتحه أمام الحركة التجارية.