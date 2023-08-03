الدبيبة: أمد يدي لكل الليبيين المناشدين للسلام

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس، أنه يمد يده لكل الليبيين المناشدين للسلام.

وقال الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لعام 2023 المنعقد بمدينة غدامس :”دوماً أمد يدي لكل الليبيين المناشدين للسلام، حتى نحقق الانتخابات، ونصل بليبيا إلى دولة القانون والمؤسسات”.

وأضاف رئيس الحكومة :”عقدنا اجتماعنا هذا في غدامس المدينة، التي تطلع الليبيون ذات يوم لتكون عنوان المصالحة”.

وتابع الدبيبة :”بعون الله ماضون في تحقيق السلام وتوحيد الكلمة ورص الصفوف رغم كل الصعاب والعراقيل”.

وأكد، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أنه لن تكون هناك مرحلة انتقالية أخرى في ليبيا، لافتًا إلى أن هناك طريقًا واحدًا هو الانتخابات.

وقال الدبيبة، خلال اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة في غدامس، إنه “لن تكون هنالك مرحلة انتقالية أخرى، ولا حكومات ولا ميزانيات موازية، إنه طريق واحد، وهدف واحد، ومحطة واحدة، عنوانها: الانتخابات”.

وأضاف الدبيبة، أن استمرار الاستقرار والقوانين العادلة هو الوسيلة الوحيدة من أجل تحقيق انتخابات ناجحة.