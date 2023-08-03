قاضي لبناني يروي اعترافات هانيبال القذافي بشأن اختفاء الصدر

قال حسن الشامي، مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام الشيعي موسى الصدر ورفيقيه، إن هانيبال نجل معمر القذافي، اعترف في عشر صفحات حول قضية اختفاء الصدر.

وأضاف الشامي في لقاء مع قناة الجديد اللبنانية، أن من بين ما اعترف به هانبيال هو حجز الصدر مدة 4 أعوام في مكان ما ببلدية جنزور في العاصمة طرابلس، بين 1978 و1982.

وأوضح الشامي أن “هانبيال تحدث عن مسرحية مغادرة الصدر من ليبيا إلى روما، وأنها كانت لشخص ينتحل شخصية الصدر وبمشاركة موسى كوسى وآخرين”.

وتابع أن هانبيال يحظى برعاية وحرية جيدتين داخل سجنه في لبنان، حتى “إنه يصدر تهديدات ويقوم بابتزازات وتصريحات من داخل السجن، بالإضافة إلى تغييره فريق دفاعه عشرات المرات”.

وهاجم القاضي الشامي عائلة القذافي قائلا “إنها ترمي ادعاءات غير صحيحة في حقنا، بالإضافة إلى ظنها بأن المال يحل كل شيء”.

وكشف الشامي أن توقيف نجل القذافي في لبنان بادئ الأمر جاء بناء على إشارة الإنتربول وليس بادعاء من عائلة موسى الصدر، بحسب قوله.

وأكد الشامي أن هناك ما وصفه بالوساطات المحترمة التي تعمل على إنهاء قضية هانيبال وتسويتها، مشددا على أن الأولوية تكمن في كشف تفاصيل قضية الصدر بشكل كامل.

وعلى عكس ما صرّح به القاضي الشامي، قال فريق الدفاع الخاص بهانبيال القذافي إنه يُواجه ظروفًا صحيّة سيّئة داخل معتقلة بعد إضرابه عن الطعام.

والاربعاء الماضي، أفادت قناة الجديد اللبنانية، بأن المعتقل السياسي هانيبال القذافي قد تعرض لوعكة صحية وتمّ نقله بشكل طارئ الى المستشفى حيث تلقى الاسعافات اللازمة .

وتبيّن في الفحص الطبي بأن معدل السكر في جسمه وضغط الدم وطرقات قلبه كلها تحت معدلاتها الطبيعية وغير مستقرة ويعاني من نقص شديد في المعادن.

وقد اعلمه الأطباء المشرفون عليه بوجوب تناوله الطعام لكون وضعه الصحي وصل لمرحلة لا تحتمل عدم التغذية الا انه رفض ذلك.

وفي المعلومات الصحية ان القذافي خسر ٢٥ كيلوغراماً منذ بدئه الاضراب عن الطعام والمستمر فيه حتى اللحظة .

المصدر : قناة الجديد اللبنانية + ليبيا اوبزيرفر