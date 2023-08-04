المسماري: الجيش الوطني لن يسمح بتوطين أجنبي واحد على الأراضي الليبية

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أكد مدير إدارة الإعلام والتعبئة العامة بالجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أن الجيش الوطني لن يسمح بتوطين أجنبي واحد على الأراضي الليبية.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي من مدينة سبها :”الجيش الليبي لن يسمح بإنشاء مشاريع وهمية من أجل توطين المهاجرين في البلاد”.

وذكر مدير الإدارة أن القوات المسلحة تراقب دول الجوار التي تشهد توترات لمنع استغلال أراضي هذه الدول في القيام بهجمات ضد الدولة الليبية.

وأفاد المسماري أن القوات المسلحة تعمل على الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية وهذه الظاهرة تعني دول المصدر ودول المصب.

وتابع مدير الإدارة :”زيارتنا إلى سبها للاطلاع على الإنجازات العسكرية والمدنية التي حققتها القوات المسلحة في المدينة”.