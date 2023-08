حالة وفاة ثامنة بين زارعي النخاع في مستشفيات مصر

توفيت حالة جديدة يوم الإثنين في مستشفى وادي النيل بالقاهرة لترتفع حصيلة الضحايا ومعظمهم من الأطفال زارعي النخاع العظمي إلى 8 وفيات خلال 4 أشهر تقريبا

وورد في شهادة الوفاة أن المريضة برنية الحداد فارقت الحياة الثلاثاء الماضي بسبب قصور في عضلة القلب نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية إثر فشل تنفسي بعد زراعة النخاع العظمي عقب إصابتها بسرطان الدم.

ويشكو معظم أهالي الضحايا من رداءة مشفى وادي النيل وتقدم بعضهم بشكاوى للنائب العام عقب وفاة أبنائهم، متهمين القائمين عليهم بالإهمال والتقصير وسوء المعاملة ومطالبين الدولة بحلول بديلة.

من جانبه، قال رئيس المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء إن المرضى وذويهم يعانون ظروفا صعبة في المشفى المذكور.

وحث بودبوس في تصريحات سابقة للأحرار حكومة الوحدة الوطنية على توطين زراعة الأعضاء داخل ليبيا، نظرا لما يجده المرضى من إهمال خارج البلاد، على حد تعبيره.

