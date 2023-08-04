حماد: نجحنا في ضرب أوكار الفساد والمخدرات وطهرنا العديد من الأحياء

شارك رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حماد، في افتتاح الملتقى السنوي لمكونات وقيادات وزارة الداخلية بمدينة البريقة.

وتقدم رئيس الوزراء، بالشكر لوزير الداخلية بالحكومة الليبية خلال كلمة له في الملتقى وأثنى على اختيار مدينة البريقة كمكان لانعقاد الملتقى لما لها من أهمية ومكانة اقتصادية واستراتيجية ضمن مدن ومناطق الهلال النفطي ولموقعها كمنطقة نفطية.

كما أثنى حماد، على الإجراءات الجدية التي اتخذتها الحكومة ووزارة التخطيط والمالية بفرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية لحمايتها من هدر الأموال الذي تقوم به حكومة الوحدة المنتهية.

وثمن رئيس مجلس الوزراء، جهود وزارة الداخلية ومساندتها القوات المسلحة في ضرب أوكار الفساد والمخدرات والخمور وتطهير العديد من الأحياء في بنغازي وامساعد وغيرها من المدن، وعملها المهم في ضبط العديد من تجار المخدرات وعصابات الإتجار بالبشر وتوقيف عدد غير مسبوق من المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم لبلدانهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة وتحت البنود التي تضمن حقوق الإنسان.

كما أشاد رئيس الوزراء، بالتزام وزارة الداخلية بتنفيذ التعليمات الصادرة فيما يتعلق بخروقات الحكومة المنتهية ومنحها تصاريح دخول لبعض الشخصيات الدبلوماسية وممثلي بعض المنظمات الدولية للدخول والتجول في المدن الخاضعة لسلطة الحكومة الليبية ما يعد انتهاكا للسيادة الليبية.

وأشاد رئيس الحكومة، خلال كلمته في البريقة، بجهود الداخلية في تنفيذ الأوامر الصادرة من القضاء ومساعدة السلطات القضائية في مباشرة أعمالها، وثمن أعمال رجال المرور في تطبيق القانون على الطرقات العامة وتسهيل حركة السير وتنظيمها.

وأشاد رئيس الوزراء، بجهود رئيس جهاز الأمن الداخلي في حفظ الأمن وضبط العديد من الأشخاص الذين يمارسون نشاط التنصير والتبشير واستهداف الدين الإسلامي والنسيج الاجتماعي.

وأشار رئيس الوزراء إلى امتداد دور جهاز الأمن الداخلي في التوعية المجتمعية بعد تنظيم مؤتمر موسع نظمه الجهاز حول التنصير والتحذير منه ومن أخطاره على المجتمع.

كما ثمن جهود الإدارة العامة للبحث الجنائي وجهاز مكافحة المخدرات وعملها الدؤوب ضمن كافة وحداتها الأمنية لمكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية وإرساء مظاهر الأمن ما مكن الحكومة وجهات الدولة وكافة مؤسساتها من العمل بشكل طبيعي وآمن، كل ذلك رغم قلة الإمكانيات المتوفرة لوزارة الداخلية.

كما دعا رئيس الوزراء، إلى تطوير العمل الأمني والشرطي وتطوير منظومات المراقبة الأمنية وتوزيع الكاميرات على الأماكن الحيوية، وتعزيز قدرات الترابط المعلوماتي بين مديريات الأمن وخلق قنوات التواصل الالكتروني بينها على غرار ما تم إنشاءه من منظومة التحول الرقمي بمكتب النائب العام.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على كل الوحدات الأمنية بضرورة العمل بشكل تضامني وتكاملي مع القوات المسلحة لضبط الأمن في كافة المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة وحمايتها من أي خروقات أمنية داخلية أو خارجية، ودعاها إلى تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية لتكون الملاذ الآمن لكل مظلوم أو معتدى عليه.