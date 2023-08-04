بعد القضاء على الإرهابي أبو طلحة الليبي..المسماري: مدينة سبها شهدت منذ العام 2021 تغيرا كبيرا في الأمن والاستقرار

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أكد مدير إدارة الإعلام والتعبئة العامة بالجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أن مدينة سبها شهدت منذ العام 2021 تغيرا كبيرا في الأمن والاستقرار.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي من مدينة سبها أن هذا الأمن والاستقرار نتج عنه بيئة مناسبة لانطلاق عجلة التنمية بجهود القيادة العامة للجيش الوطني.

وأشار مدير الإدارة إلى أن القوات المسلحة قضت في الماضي على الكثير من المتطرفين في منطقة فزان في أكثر من 15 اشتباك ومعركة.

وأفاد المسماري أن الجيش الوطني قام بأهم عملية منذ 2019 في مدينة سبها وهي القضاء على عنصر إرهابي خطير جدا وهو أبو طلحة الليبي.

وقال مدير الإدارة :”وحداتنا المسلحة منتشرة الآن على كامل منطقة الجنوب الغربي عبر 4 مناطق عسكرية تابعة للقيادة العامة”.