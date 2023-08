قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية محيي الدين رمضان إن الأسبوع القادم، بدءا من السبت، هو الأفضل مناخا منذ شهر ونصف.

ولفت رمضان أن الجمعة ستكون أشد حرا من الخميس قبل مجيء أسبوع بارد نسبيا.

واستمرت موجة الحر الساخنة على البلاد عموما، والمنطقة الجنوبية والغربية خصوصا منذ نحو شهر ونصف، باستثناء يوم واحد خلال الأسبوع الماضي تمتّع ببرودة نسبية جراء “رياح بحري”، وفق ما رصدته مؤسسة رؤية.

وتشهد ليبيا في هذا العام، كغيرها من العالم، صيفا شديد الحرارة، بسبب ظاهرة تعرف بـ”ظاهرة النينو”.

وتعد ظاهرة النينو هي ظاهرة طبيعية تحدث في المحيط الهادئ، وتتمثل في ارتفاع درجة حرارة سطح المياه في المنطقة المركزية والشرقية من المحيط الهادئ، ما يؤثر على النظام المناخي في جميع أنحاء العالم

وسجل العالم في العام الحالي متوسط درجات حرارة قياسي بلغ 17.24، مقارنة بأعلى درجات سجلت في 2016 بـ16.94.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوية + مؤسسة رؤية

The post بعد جمعة ساخنة.. أسبوع معتدل ينتظر ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار