“اللافي” يؤكد استمرار دعم ليبيا للقضية الفلسطينية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم الخميس، سفير فلسطين لدى ليبيا، محمد رحال، الذي نقل له تطورات الوضع العام في الأراضي الفلسطينية، ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق من انتهاكات قوات الاحتلال.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي استمرار دعم ليبيا للقضية الفلسطينية وحق العودة للفلسطينيين، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار اللافي، إلى أن الجالية الفلسطينية في ليبيا تحظى بكل تقدير واحترام من كافة الليبيين ومنذ سنوات طويلة.

بدوره أشاد السفير الفلسطيني بمواقف المجلس الرئاسي الليبي الداعمة للقضية الفلسطينية، متمنياً عبور ليبيا إلى مرحلة الاستقرار التام، من خلال إجراء الانتخابات التي يتطلع لها أبناء الشعب الليبي، حتى تستمر ليبيا في تعزيز دورها الداعم للقضية الفلسطينية عربياً وإقليمياً.

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