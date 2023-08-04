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وزارة الصحة توزع مستلزمات طبية لمستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي العام بالكفرة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

وزعت وزارة الصحة بالحكومة الليبية  مستلزمات طبية لمستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي العام وباقي المرافق الصحية بمدينة الكفرة وذلك لسد العجز في احتياجات العمليات الجراحية والقيصرية ومستلزمات المختبرات الطبية وأقسام العناية المركزة والإسعاف والطوارئ وذلك بناءً على تعليمات الدكتور عثمان عبد الجليل وزير الصحة

من جانبه اكد مدير عام المستشفى قال د. إسماعيل العيضة مدير عام المستشفى أن هذه التوريدات جاءت في وقت حرج جدا نظرا للاحتياجات الطارئة لها وتكفي لمدة 6 أشهر مؤكدا أنه في ظل غياب الدعم التام من جهاز الإمداد الطبي وعدم توفر المخصصات المالية التي جعلت الأمر يزداد سوءا.

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الوطن الليبية

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