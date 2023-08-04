مشيدًا بجهود الداخلية..حماد يشارك في افتتاح الملتقى السنوي لمكونات وقيادات وزارة الداخلية بمدينة البريقة

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شارك رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد في افتتاح الملتقى السنوي لمكونات وقيادات وزارة الداخلية بمدينة البريقة.

وأثنى حماد في كلمته على الإجراءات الجدية التي اتخذتها الحكومة ووزارة التخطيط والمالية بفرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية لحمايتها من هدر الأموال الذي تقوم به حكومة الوحدة المنتهية.

وثمن رئيس مجلس الوزراء جهود وزارة الداخلية ومساندتها القوات المسلحة في ضرب أوكار الفساد والمخدرات والخمور وتطهير عدد من الأحياء في بنغازي وامساعد وغيرها من المدن.

وأشاد حماد بعمل وزارة الداخلية المهم في ضبط عدد من تجار المخدرات وعصابات الاتجار بالبشر وتوقيف عدد غير مسبوق من المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم لبلدانهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة وتحت البنود التي تضمن حقوق الإنسان.

كما أشاد رئيس الوزراء بالتزام وزارة الداخلية بتنفيذ التعليمات الصادرة فيما يتعلق بخروقات الحكومة المنتهية ومنحها تصاريح دخول لبعض الشخصيات الدبلوماسية وممثلي بعض المنظمات الدولية للدخول والتجول في المدن الخاضعة لسلطة الحكومة الليبية ما يعد انتهاكا للسيادة الليبية.

ودعا حماد إلى تطوير العمل الأمني والشرطي وتطوير منظومات المراقبة الأمنية وتوزيع الكاميرات على الأماكن الحيوية، وتعزيز قدرات الترابط المعلوماتي بين مديريات الأمن وخلق قنوات التواصل الإلكتروني بينها على غرار ماتم إنشاءه من منظومة التحول الرقمي بمكتب النائب العام.