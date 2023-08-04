“حفتر” يثني على جهود الحكومة المكلفة في مشاريع الإعمار ببنغازي

أجرى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمواقع مشاريع الإعمار في مدينة بنغازي.

ورافق حفتر، خلال الجولة رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، والتي شملت جامعة بنغازي، والمدينة الرياضية، وجسري الهواري وطريق المطار، وبعض المناطق السكنية التي تجري بها الصيانة.

وأطلع رئيس الحكومة الليبية المكلفة القائد العام للجيش الوطني الليبي على أعمال الصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها.

وأثنى حفتر على المجهودات المبذولة من قبل رئيس الحكومة الليبية ورئيس لجنة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، ودور الشركات المُنفذة لأعمال الإعمار والصيانة، مؤكداً على ضرورة الاستمرار على نفس وتيرة العمل.

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