“قادربوه” يشرف على المستجدات المتعلقة بالإفراجات والمستحقات المالية للموظفين الجدد

الوطن/ متابعات

أجرى رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه زيارة تفقدية شملت مكاتب ووحدات الإدارة العامة للشؤون المالية؛ للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالإفراجات والمستحقات المالية للموظفين الجدد.

كما أشرف على إتمام إجراءات صرف المرتبات وتوقيع جميع الحوافظ حتى ساعات متأخرة من الليل و تم تسليم كافة الفروع لمرتباتهم .

وناقش قادربوه مع مدير الإدارة العامة للشؤون المالية ناصر مسعود كل ما يتعلق بموضوع الإفراجات والفروقات المالية للموظفين الجدد، وكل ما له علاقة بالشأن المالي لموظفي الهيئة، مشدداً على ضرورة انسياب التراتبية في صرف المستحقات، والتأكيد على ضرورة وضع ما جاء في نقاشه خلال زيارته للإدارة موضع التنفيذ.