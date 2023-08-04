حول إصلاح وحوكمة قطاع الأمن..البعثة الأممية تختتم ورشة عمل في طرابلس

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اختتمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، ورشة عمل في طرابلس حول إصلاح وحوكمة قطاع الأمن، كجزء من ولاية البعثة لدعم تطوير نهج متماسك ومنسق.

وأكدت البعثة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” أن هذا التطوير يهدف إلى بناء مؤسسات قطاع أمني قادرة على المساهمة في السلام والأمن في المستدام في ليبيا تحت إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وذكرت البعثة الأممية أنه تم تدريب 15 من نشطاء المجتمع المدني من قبل خبراء ليبيين وبدعم من البعثة، على كيفية تعزيز العمل الجماعي و تبني المقاربة.

وأفادت البعثة أنه بهذه الخطوة يتم تمكين المشاركين من العمل معًا بشكل أفضل لإشراك الأطراف الرئيسين الفاعلين في قطاع الأمن بشكل مُتسق في القضايا المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن والحوكمة.