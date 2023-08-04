الدبيبة: الحروب تلاشت وبات التنافس اليوم على أشده في مجالات التنمية والبناء

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن مرحلة الحروب تلاشت وبات التنافس اليوم على أشده في مجالات التنمية والبناء.

وأضاف الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لعام 2023 المنعقد بمدينة غدامس، اليوم الشباب يتجه إلى سوق العمل وبناء المستقبل ، ووفرنا له المنحة الدراسية ونسعى لاستمرار منح الزواج والقروض الشبابية.

وتابع رئيس الحكومة :”اليوم عادت الحياة في كل مدن ليبيا، وكل يوم بات هناك مشروع جديد نضع حجر أساسه ونمهد له طريق الإنجاز”.

وذكر :”عقدنا اجتماعنا هذا في وقت تشهد فيه البلاد مرحلة استقرار ملموسة في مختلف مجالات الحياة، انزاح فيها كابوس المعاناة الأكبر عن كاهل المواطن وتلاشت أغلب أزمات”.