“النيابة العامة” تفكك تشكيل عصابي ادخل 3 ملايين قرص مخدر الى ليبيا

الوطن|متابعات

أطلع نائب النيابة، بمكتب النائب العام، على مدونة الاستدلال التي احتوت على معلومات تعلقت بنشاط رام القائمة على الاتجار في مؤثر (بريجابالين) والتي دست في مبنى بمدينة زليتن، حتى يتأتى تنظيم نقلها إلى مدينة الزاوية ثم إلى مدينتي: العجيلات؛ والزنتان

وقام نائب النيابة بتوجيه التعليمات لترقب حركة المادة المحظورة وتتبع ترتيبات الاتجار بها في البلاد مما مكن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام بتحديد وجهة جزء من الكمية وإلقاء القبض على ناقلها في حالة تلبس بحيازة ثلاثة ملايين قرص يحتوي مادة (بريجابالين) التي تسبب الاعتماد الفسيولوجي؛

وبمتابعة سلطة التحقيق في تقصي نشاط القائمين على إدارة جلب المؤثر العقلي والاتجار به، تبين لها أن الجناة تعمدوا تكرار استعمال وثائق رسمية تفيد زورا بموافقة الجهة المختصة على استيراد كمية المؤثر العقلي عبر الموانئ البحرية؛ حتى يتيسر إدخالها إلى البلاد عدة مرات؛ وفي أوقات مختلفة دون المرور بمسالك التهريب المرصودة

ونتج عن أبحاث سلطة التحقيق تعيين حلقة مرتكبي فعل الاتجار بالمؤثر العقلي ثم إجراء أمر ضبط وإحضار سبعة عشر متهما منهم موظفون عموميون في ميناء مصراتة البحري، فأمر المحقق بحبسهم احتياطيا، وتلى ذلك توجيهه الضابطة القضائية بضبط ثلاثين متهما انخرطوا في تنظيم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.