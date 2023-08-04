تنفيذاً لتعليمات “حماد”.. البدء بأعمال الردم الجزئي للأنبوب الواقع بمحطة “41”

الوطن| رصد

باشرت فرق الإصلاحات بجهاز إدارة وتنفيذ النهر الصناعي بأعمال الردم الجزئي للأنبوب الواقع بالمحطة رقم 41، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، بشأن الانتهاء من أعمال صيانة الأنبوب المتضرر في مدينة أجدابيا.

وأكد مدير منطقة الإصلاحات، على أن أعمال اللحام استكملت بالكامل وجاري حالياً العمل إجراء اختبارات اللحام وأعمال التكسية بالخرسانة من داخل وخارج الانبوب، و من المتوقع الانتهاء منها اليوم الخميس، على أن يتم البدء بأعمال الردم للأجزاء التي تم الانتهاء من صيانتها خلال يوم غدٍ الجمعة.