المسماري: لن نسمح بتوطين أجنبي واحد على الأراضي الليبية

الوطن|رصد

قال مدير ادارة الاعلام والتعبئة العامة الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء “أحمد المسماري” أن الزيارة إلى سبها للاطلاع على الإنجازات العسكرية والمدنية التي حققتها القوات المسلحة في المدينة رغم ان تغيرا كبيرا في الأمن والاستقرار حصل فيها ونتج عنه بيئة مناسبة لانطلاق عجلة التنمية بجهود القيادة العامة للجيش الوطني

كما أكد أن القوات المسلحة قضت في الماضي على الكثير من المتطرفين في منطقة فزان ضمن أكثر من 15 اشتباك ومعركة

وقام الجيش بأهم عملية منذ 2019 في مدينة سبها وهي القضاء على عنصر إرهابي خطير جدا وهو أبو طلحة الليبي مشيراً أن الوحدات المسلحة منتشرة الآن على كامل منطقة الجنوب الغربي عبر 4 مناطق عسكرية تابعة للقيادة العامة

وأشار المسماري إلى أن القوات المسلحة تراقب دول الجوار التي تشهد توترات لمنع استغلال أراضي هذه الدول في القيام بهجمات ضد الدولة الليبية واأن العمل جارٍ على الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية وهذه الظاهرة تعني دول المصدر ودول المصب

وفي الختام شدد على أن القوات المسلحة لن تسمح بتوطين أجنبي واحد على الأراضي الليبية ولن يتم السماح بإنشاء مشاريع وهمية من أجل توطين