“الدبيبة” يزور الحدود الليبية الجزائرية لبحث سير الأوضاع بالمنفذ البري

الوطن| رصد

زار رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، الحدود الليبية الجزائرية، واطّلع على سير الأوضاع بالمنفذ البري.

وبحث الدبيبة رفقة وزيري الداخلية والخارجية، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء والاتصال والشؤون السياسية في الحكومة المنتهية، مع مركز جمارك غدامس، التجهيزات لعودة افتتاح منفذ غدامس الدبداب، أمام المواطنين بعد فتحه أمام الحركة التجارية.

ويذكر أنه أُغلقت المعابر الحدودية بين ليبيا و الجزائر في عام 2011، وأعيد فتحها جزئياً أمام سكان المناطق الحدودية لغرض العلاج والتجارة عام 2015، قبل أن تفتح للأغراض التجارية العام الماضي.